《使命召唤：现代战争 3》游戏宣传图泄露，有望 11 月推出

IT之家 7 月 25 日消息，推特用户 @MrMarvelTV 发布了一张《使命召唤：现代战争 3》的宣传图，图中明确了游戏名称以及 Logo。随后使命召唤官方发布推文：“呼。星期一。有人有多余的能量饮料吗？”，虽然不是明确的公告，但也证实了宣传图的真实性。

IT之家还注意到，《使命召唤》官方在 7 月 18 日发布投票，询问《现代战争 2》中的干员、武器和捆绑包是否应该延续到今年的游戏中，并调侃称，随着第五季活动的第一批详细信息公布，将会有一个重大揭秘。

对此，彭博社的 Jason Schreier 表示，这是一个由 Sledgehammer Games 主导的项目，最初是一个 DLC，后来演变成一款完整的游戏。

根据多家游戏媒体报道，动视将于今年 11 月推出《使命召唤：现代战争 3》游戏。报告称《使命召唤：现代战争 2》将会继续展开新赛季，赛季内容不会因为《使命召唤：现代战争 3》推出而终止。

《使命召唤：现代战争 3》爆料如下：

Ninja Perk 回归

迷你地图支持红点

回归 WW2 中的 War 模式

津贴分为不同的“装备”，如手套、头盔、靴子等

UI 看起来与 MW2 中的当前 UI 相似

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