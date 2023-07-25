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首页 > 游戏之家>游戏快报

《使命召唤：现代战争 3》游戏宣传图泄露，有望 11 月推出

2023/7/25 7:21:59 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 25 日消息，推特用户 @MrMarvelTV 发布了一张《使命召唤：现代战争 3》的宣传图，图中明确了游戏名称以及 Logo。随后使命召唤官方发布推文：“呼。星期一。有人有多余的能量饮料吗？”，虽然不是明确的公告，但也证实了宣传图的真实性。

IT之家还注意到，《使命召唤》官方在 7 月 18 日发布投票，询问《现代战争 2》中的干员、武器和捆绑包是否应该延续到今年的游戏中，并调侃称，随着第五季活动的第一批详细信息公布，将会有一个重大揭秘

对此，彭博社的 Jason Schreier 表示，这是一个由 Sledgehammer Games 主导的项目，最初是一个 DLC，后来演变成一款完整的游戏。

根据多家游戏媒体报道，动视将于今年 11 月推出《使命召唤：现代战争 3》游戏。报告称《使命召唤：现代战争 2》将会继续展开新赛季，赛季内容不会因为《使命召唤：现代战争 3》推出而终止。

《使命召唤：现代战争 3》爆料如下：

  • Ninja Perk 回归

  • 迷你地图支持红点

  • 回归 WW2 中的 War 模式

  • 津贴分为不同的“装备”，如手套、头盔、靴子等

  • UI 看起来与 MW2 中的当前 UI 相似

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关键词：使命召唤游戏

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