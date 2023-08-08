伯克希尔・哈撒韦营业利润首破百亿美元，巴菲特超过盖茨成为全球第五大富豪

IT之家 8 月 8 日消息，伯克希尔・哈撒韦（Berkshire Hathaway）公司于上周六公布了 2023 年第 2 季度财报，运营利润首次突破百亿大关，达到 100.4 亿美元（当前约 721.88 亿元人民币）。受此影响，该公司股价本周一大幅上涨 3.41%。

伯克希尔・哈撒韦二季度运营利润为 100.4 亿美元（当前约 721.88 亿元人民币），远超市场预期的 80.4 亿美元，较上年同期的 94.2 亿美元同比增长 6.6%，较上季度的 80.7 亿美元环比增超 24%。

伯克希尔・哈撒韦公司的净收入也增至 359 亿美元，反映了苹果等投资的未实现收益，该季度股价上涨了 17.6%。截至 6 月底，伯克希尔持有苹果 1776 亿美元的股票。

伯克希尔的 A 类股周一上涨 18320 美元，至 551920 美元，伯克希尔的市值约为 7990 亿美元。

巴菲特持有伯克希尔 15% 的股份。据《福布斯》杂志报道，周一，他以 1215 亿美元（IT之家备注：当前约 8735.85 亿元人民币）的财富超过微软联合创始人比尔・盖茨，成为世界第五大富豪。

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