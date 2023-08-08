苹果 Apple Music 悄然上线 Discovery Station：通过算法个性化推荐歌曲

IT之家 8 月 8 日消息，苹果公司今天升级了旗下的 Apple Music 应用程序，最大的亮点是引入了名为“Discovery Station”（探索站）功能，类似于 Spotify，通过算法向用户推荐喜欢的音乐内容。

Apple Music 希望通过这项功能，在推荐算法方面弥补和 Spotify 之间的差距。

苹果在没有发布任何预告或者官方公告的情况下，于 8 月 7 日直接向用户开放，浏览 Apple Music 应用程序的用户可以在“Stations for You”类别中的“Listen Now”选项卡下看到新选项。

“Discovery Station”主要会根据用户此前的播放记录、个人曲库中收藏的歌曲，然后通过算法推荐风格相似的歌曲。

苹果官方并未公布“Discovery Station”的更新日志，因此尚不清楚相关的算法细节。苹果可能会在未来的某个时候推广 Discovery Station，IT之家援引外媒测试观点，认为不失为寻找符合自己风格音乐的好方法。

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