马斯克价值 5 万美元出租房内部曝光：火箭形状的物体、武士刀

8 月 8 日消息，美国当地时间周日，传记作家沃尔特・艾萨克森（Walter Isaacson）在 X 上发图，展示了埃隆・马斯克（Elon Musk）价值 5 万美元神秘出租屋的内部情况。

艾萨克森在发布在 X 上的帖子中写道：“2020 年，马斯克决定卖掉他的五套豪宅，并把位于得克萨斯州博卡奇卡的一栋简朴的两居室房子作为他的主要住所。我们在那里见面，他会坐在这张木桌旁打电话。”

这位传记作家还透露，他将在 9 月 12 日出版马斯克传记，并在其中解释马斯克为什么决定卖掉所有豪宅。这位亿万富翁过去曾表示，他想卖掉自己的所有财产，以便为他有朝一日在火星上建立殖民地的计划提供资金。

这张照片展示了马斯克出租屋中的部分厨房和客厅，这栋房子位于得克萨斯州博卡奇卡的 SpaceX 发射场附近。

在艾萨克森的照片中，马斯克的咖啡桌上似乎有一把武士刀、许多火箭形状的物体或雕塑，另外还有些游戏。马斯克之前被拍到穿过的一件特斯拉“Plaid Mode”夹克挂在椅子上。

马斯克是一个科幻爱好者，在他的餐桌上还贴有名为《惊奇故事》（Amazing Stories）的科幻杂志的海报。

这张贴在马斯克出租屋墙上的海报，目前在 Posterazzi.com 上正以 32.83 美元的价格出售。封面描绘了亨利・盖德（Henry Gade）的科幻小说《太空之轮》（Liners of Space），其中的艺术作品展示了大规模运输宇宙飞船。这不禁让人想起马斯克对 SpaceX 星舰的宏伟计划，他称最终想用它来运送人类往返火星。

这已经不是我们第一次看到马斯克的私生活。去年，这位特斯拉首席执行官分享了一张照片，照片上似乎是他在 X 的床头柜。照片上有几罐不含咖啡因的健怡可乐，还有两支仿制枪。

2020 年，马斯克宣布他将“出售所有的实物财产，不再拥有任何房产”。几周后，他的五套豪宅在 Zillow 上挂牌出售。2021 年，马斯克以 3000 万美元的价格卖掉了他的最后一套房子，此前他说他已经开始从 SpaceX 租一套房子，价值为 5 万美元。

此前有报道称，一幢名为“Casita”的 Boxabl 预制房屋已交付给 SpaceX。当时，马斯克否认住在模块化房屋中，称他住在得克萨斯州的另一所小房子里。但在 2022 年 7 月，他在播客上承认，他拥有一套 Boxabl 的预制房屋，并将其用作客房。

马斯克目前的住所似乎不像以前的豪宅那么奢华，他曾在豪宅里举办过奢华的派对，包括一场盖茨比主题活动。2020 年，马斯克的老朋友坎耶・韦斯特 (Kanye West) 分享了一张在马斯克一栋房子里拍的照片。照片显示，两人似乎待在一个大房间里，玻璃墙前面有个真人大小的机器人复制品。

据信，马斯克正在得克萨斯州为自己建造另一栋房子。上个月，《华尔街日报》报道称，导致特斯拉内部审查的一个项目可能就是马斯克的“玻璃房子”。今年早些时候，《华尔街日报》报道称，马斯克正在得克萨斯州建造一个名为“Snailbrook”的公司小镇，并计划在这里为自己建造一个私人大院。

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