马斯克：X 平台将引入全新“语义搜索”技术处理用户搜索内容

IT之家 8 月 7 日消息，马斯克今天宣布，X 平台将在未来增加一项“语义搜索”功能，以提高用户在平台上查找相关内容的能力。

马斯克表示，目前这一“语义搜索”功能正在开发中，第一阶段将侧重于理解“近期事件话题”相关的内容，在未来将继续扩展更多能力。

▲ 图源 马斯克发布的贴文

IT之家注：语义搜索即“结合用户大数据的上下文搜索”，马斯克试图使用这项技术，了解用户搜索某个关键词背后的意图，从而“精确向用户提供需要的内容”。

X 平台目前的搜索技术仅依赖于匹配关键词，例如，如果用户搜索 "微软"，搜索结果中只会出现含有 “微软” 一词的贴文。而在加入“语义搜索”功能后，当面对用户搜索“微软”一词时，X 平台则就有可能为用户提供 Surface、Hololens、Lumia、Minecraft 等明面未提及“微软”，但与“微软”实际大致相符的内容。

外媒 The Verge 则对此认为，训练“语义搜索”模型需要大型用户数据资料库， X 平台目前才刚官宣将采用“语义搜索”技术，因此相比谷歌、微软等在搜索引擎中使用相关技术，X 公司还需要一段时间才能赶上他们的脚步。

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