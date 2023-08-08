苹果股价连续下跌，自上周四以来市值已蒸发 2000 亿美元

IT之家 8 月 8 日消息，当地时间 8 月 3 日，苹果公司发布了 2023 财年三季报，也是 2023 自然年第二季度财报。财报显示，该季度总营收 818 亿美元，较去年同期的 830 亿美元同比下滑 1.4%，较上季度的 948.8 亿美元环比下跌近 14%。这也是苹果自 2016 年以来首次连续三个季度收入同比下滑。

该财报的结果令投资者失望，苹果公司对 9 月份季度的业绩预期也不乐观，预计毛利率和收入增长都将放缓。这些消息引发了市场对苹果公司前景的担忧，导致其股价自上周四以来累计下跌了近 10%，市值蒸发了超过 2000 亿美元（IT之家备注：当前约 1.44 万亿元人民币）。苹果股价今日继续暴跌，下跌 1.7%。

苹果公司为何会遭遇如此大的打击，分析人士认为主要有以下三个原因：

一是收入下降。iPhone 是苹果公司最重要的产品，占据了其总收入的近 50%。然而，在 6 月份的季度，iPhone 的收入同比下降了 2.4%，达到 397 亿美元。虽然苹果公司在服务业务方面有所增长，例如 App Store、iCloud、Apple Music、Apple TV + 和 Apple Pay 等，但这些业务的收入仍然无法弥补 iPhone 的缺口。此外，该季度 Mac 收入下降 7.3% 至 68 亿美元，iPad 收入暴跌 19.8% 至 58 亿美元。

二是业绩指引疲弱。苹果公司对 9 月份季度的业绩预期也不乐观，预计毛利率将在 44% 到 45% 之间，收入增长将与去年持平或略有下降。尽管 iPhone 和服务部门的收入可能略有增长，但苹果公司首席财务官 Luca Maestri 表示，Mac 和 iPad 的收入将继续下降。

三是估值过高。尽管连续三个季度的收入下滑，苹果公司的股价在今年上半年却上涨了 51%，使得其市盈率高达 33 倍。即使在最近的股价下跌后，苹果公司的市盈率仍然达到了 30 倍。相比之下，标普 500 指数的市盈率只有 20 倍左右。一些分析人士认为，苹果公司的估值过于丰厚，没有反映出其面临的宏观经济环境和竞争压力。

对于苹果公司的未来，华尔街分析师们的看法并不一致。一些看好苹果公司的分析师认为，iPhone 销售下滑只是暂时现象，并不代表需求减少。他们指出，在汇率调整后，iPhone 的收入实际上同比增长了 1.4%。他们还表示，苹果公司在海外市场仍然有很大的潜力，尤其是在中国和印度等新兴市场。他们预计，在 9 月份推出新款 iPhone 15 后，将会引发一轮“小型超级周期”的需求爆发。

另一些持谨慎态度的分析师则认为，苹果公司难以摆脱对 iPhone 依赖的困境，并且面临着智能手机市场增长放缓、竞争加剧、监管风险增加等多重挑战。

苹果公司能否重振雄风，还是会继续下滑，让我们拭目以待。

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