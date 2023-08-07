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世嘉《女神异闻录 5：战略版 》11 月 17 日发售，“由喜王国”故事、DLC 情报公开

2023/8/7 17:13:29 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 8 月 7 日消息，世嘉游戏《女神异闻录 5：战略版 》将于 11 月 17 日发售，登陆 PS4/5、Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam，首发加入 Game Pass，支持中文。

世嘉公布了游戏中“由喜王国”的故事、追加章节“Repaint Your Heart”的剧情以及将在该 DLC 中登场的 2 名限定角色。

IT之家附“由喜王国”相关剧情：

“心灵怪盗团”和埃尔离开“真理惠王国”的西洋风格城镇后，又来到了一个日式风格的王国。

 刚进入这个王国，他们就碰到了遭遇袭击的女性。

一行人虽成功将其解救，却因此成了通缉犯，遭到敌人追捕。

 据获救的女性“有纪”说，这个王国的将军“由喜”被称为“仁爱的明君”，但实际确并非如此。

由喜以“保护民众”为名在国家中设置了许多名为“眼睛”的监视器，民众稍有可疑行为，就会被抓走参加以“爱的侍奉”为名的艰苦劳动。

 JOKER 一行决心反抗由喜，他们决定先前往各驻地，解救被关押的民众。

乔装打扮躲过“眼睛”的监视！“双重夹击攻击２型”作战！

为躲避监视器和由喜手下的恶灵军团“爱染队”，怪盗团跟随有纪来到城中的和服店。

 随后，怪盗团分为两组开始执行统志郎提出的“双重夹击攻击２型”作战。佯攻小队乔装成武士、艺妓和城镇姑娘，负责吸引爱染队的注意力，而潜入小队负责关闭监视器以及救出民众。

DLC：明智与霞将在追加章节 DLC“Repaint Your Heart”中登场！

“明智吾朗”与“芳泽霞”两名《女神异闻录 5》系列的重要角色确定将在 DLC“Repaint Your Heart”中登场！该 DLC 将与游戏本体一同于 2023 年 11 月 17 日（周五）发售。

 东京突然出现了画着“亚森”的画作。揭开画作真相，探寻神出鬼没的神秘蒙面艺术家“格尔妮卡”之谜吧！

剧情：

神出鬼没的蒙面艺术家“格尔妮卡”将整个城市当作画布，一夜之间完成了巨大的艺术杰作。

此举令整个城市哗然一片，东京各处开始出现奇妙的涂鸦。

只有人格面具操控者才会知道的“亚森”也出现在涂鸦中 ——

接到芳泽霞的联络，JOKER 立即前往现场。

此时明智吾朗碰巧也前来此处调查。讨论神秘涂鸦时，众人耳边突然响起了神秘的声音 ——

夺回……“内心”……！

角色简介：

明智吾郎（CV：保志总一朗）
人格面具：罗宾汉

高中三年级的少年侦探。

至今为止解决过不少案件，连案件调查部门都对他刮目相看。

头脑清晰，待人随和，外表也非常出众，因此吸引了人们的关注。

出演过很多电视节目，甚至被称为“侦探王子再世”。

原本是追捕怪盗团的那一方，但由于某个契机，开始与主角们一同行动。

芳泽霞（CV：雨宫天）
人格面具：灰姑娘

在主角转学的同一年春天入学秀尽学园的美少女。

初中时就作为艺术体操选手取得过优秀的成绩，秀尽学园也非常看好其潜力。

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关键词：女神异闻录5世嘉游戏

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