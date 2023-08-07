世嘉《女神异闻录 5：战略版 》11 月 17 日发售，“由喜王国”故事、DLC 情报公开

IT之家 8 月 7 日消息，世嘉游戏《女神异闻录 5：战略版 》将于 11 月 17 日发售，登陆 PS4/5、Switch、Xbox One、Xbox Series X|S、Steam，首发加入 Game Pass，支持中文。

世嘉公布了游戏中“由喜王国”的故事、追加章节“Repaint Your Heart”的剧情以及将在该 DLC 中登场的 2 名限定角色。

IT之家附“由喜王国”相关剧情：

“心灵怪盗团”和埃尔离开“真理惠王国”的西洋风格城镇后，又来到了一个日式风格的王国。

刚进入这个王国，他们就碰到了遭遇袭击的女性。

一行人虽成功将其解救，却因此成了通缉犯，遭到敌人追捕。

据获救的女性“有纪”说，这个王国的将军“由喜”被称为“仁爱的明君”，但实际确并非如此。

由喜以“保护民众”为名在国家中设置了许多名为“眼睛”的监视器，民众稍有可疑行为，就会被抓走参加以“爱的侍奉”为名的艰苦劳动。

JOKER 一行决心反抗由喜，他们决定先前往各驻地，解救被关押的民众。

乔装打扮躲过“眼睛”的监视！“双重夹击攻击２型”作战！

为躲避监视器和由喜手下的恶灵军团“爱染队”，怪盗团跟随有纪来到城中的和服店。

随后，怪盗团分为两组开始执行统志郎提出的“双重夹击攻击２型”作战。佯攻小队乔装成武士、艺妓和城镇姑娘，负责吸引爱染队的注意力，而潜入小队负责关闭监视器以及救出民众。