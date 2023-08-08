一加 Ace 2 Pro 手机官宣推出《原神》派蒙主题礼盒，8 月 16 日发布

IT之家 8 月 8 日消息，一加手机官方宣布，一加 Ace 2 Pro 将推出《原神》派蒙主题礼盒，8 月 16 日 14:30 发布会正式亮相。

从预热海报可以看到，这款礼盒以白色为主色调，辅以金色装饰，印有一加与原神的 logo，礼盒内含一加 Ace 2 Pro 钛空灰手机及多重联动定制周边。目前，一加官方尚未公布礼盒内定制周边的种类以及外观。

根据一加此前预热，一加 Ace 2 Pro 邀请日本女歌手美依礼芽担任“实力见证官”。该产品依然配备一加标志性三段式开关设计，机身采用旗舰同款新一代漫反射工艺，不易沾染指纹，提供钛空灰和极光绿两款配色，搭载高通骁龙 8 Gen 2 处理器，提供 24GB 超大内存版本。

目前一加 Ace 2 Pro 已经在京东、OPPO 商城、天猫拼多多等平台开启预约，关于这款新机的更多消息，IT之家也会持续关注并带来最新报道。

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