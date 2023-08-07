一加 Ace 2 Pro 手机官宣 8 月 16 日发布，号称“硬件配置直接拉满”

IT之家 8 月 7 日消息，一加手机今日官宣，一加 Ace 2 Pro 发布会将于 8 月 16 日 14:30 举行，号称“推高行业上限，重构性能想象”。

一加中国区总裁李杰称，一加 Ace 2 Pro 坚持“产品力优先”，在硬件上，一加毫无保留，直接拉满，几乎使用了目前这个星球上一加能选到的最强配置；体验上，一加不计成本，深度调优，旗舰级算法和优化只是基础，在此之上还有很多项“天花板级别”的黑科技将首次在一加 Ace 2 Pro 上落地。

此外，一加 Ace 2 Pro 的两款配色也在预热海报中亮相，分别为灰色和青色（配色名称暂未公布）。正如此前曝光图所展示的那样，该产品延续了上代的家族式设计，镜头模组设计变化不大，模组材质与机身材质进行了差异化设计。

据博主 @数码闲聊站 此前爆料，一加 Ace 2 Pro 将搭载 3.2GHz 骁龙 8 Gen 2 处理器，采用满血散热技术，将提供 24GB LPDDR5X 以及 1TB UFS 4.0，配备 1.5K 曲面屏，支持 150W 快充。

关于一加 Ace 2 Pro 手机的更多消息，IT之家将持续关注并带来最新报道。

▲ 李杰预热全文

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