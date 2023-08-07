一加 Ace 2 Pro 手机官宣搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，两款配色正式公布

IT之家 8 月 7 日消息，一加 Ace 2 Pro 手机新品发布会将于 8 月 16 日 14:30 举行，现在这款新机的处理器已经官宣为骁龙 8 Gen 2。

▲ 图源一加官博，下同

一加官方称：“高通第二代骁龙 8 旗舰芯片（骁龙 8 Gen 2），超高性能，超强能效，性能大幅增强同时，耗电量大幅降低。一加联合高通数百位工程师，极致性能调校，再创第二代骁龙 8 流畅性能新巅峰。”

目前，一加 Ace 2 Pro 手机已经在 OPPO 商城、京东、天猫等平台开启预约，活动时间为 2023 年 8 月 7 日 10:00 到 2023 年 8 月 16 日 14:30。

IT之家提醒大家，各平台预约活动的规则稍有不同，大家可以对比来看。例如，OPPO 商城 1 元预约一加 Ace 2 Pro，前 4000 名购机获赠一加砂岩手机壳，前 500 名购机赠蓝牙音箱。

京东活动页面显示，1 元预约一加 Ace 2 Pro 手机，购机可获赠一加砂岩手机壳，限量 10000 个，前 1500 名支付尾款还可获赠小钢炮蓝牙音箱。

一加 Ace 2 Pro 产品外观已经公布，提供钛空灰、极光绿两种配色，均采用新一代漫反射工艺，不易沾染指纹。机身背面延续家族式设计，搭载后置三摄，镜头模组材质与机身材质有所差异。

此外，这款新机已经确认会提供 24GB 版本，喜欢大内存手机的朋友可以期待一下。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。