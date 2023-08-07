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消息称一加 11 手机“体积最大”线性马达将下放至新机 Ace 2 Pro

2023/8/7 16:09:27 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：汪淼
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感谢IT之家网友 偏科骚黄4100只眼软媒新友1933769 的线索投递！

IT之家 8 月 7 日消息，知名博主 @数码闲聊站 今日下午在微博发文称，“0916 X 轴线性马达下放，爽不爽？”而紧接着这条微博之前，则是关于一加新机 Ace 2 Pro 的内容总结：这次屏幕、快充电池、性能、马达、指纹等等都升级了

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两条微博自然引起了广大网友的好奇心，数码闲聊站在回复网友评论时称，马达将会是“很大的旗舰级”，是“现阶段安卓机里最大的”。多条信息整合起来，暗示一加 Ace 2 将用上一加 11 同款的 0916 X 轴线性马达。

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该型号马达由瑞声科技出品，体积超过 600 立方毫米，具备“仿生震感”特性。此前，该马达已由一加 11 机型完成全球首发。

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IT之家今天上午曾报道，一加 Ace 2 Pro 发布会官宣将于 8 月 16 日 14:30 举行，号称“推高行业上限，重构性能想象”

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一加中国区总裁李杰称，一加 Ace 2 Pro 坚持“产品力优先”，在硬件上，一加毫无保留，直接拉满，几乎使用了目前这个星球上一加能选到的最强配置；体验上，一加不计成本，深度调优，旗舰级算法和优化只是基础，在此之上还有很多项“天花板级别”的黑科技将首次在一加 Ace 2 Pro 上落地。

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