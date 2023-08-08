每天罚款 100 万克朗，挪威将对 Meta 开发巨额罚单

IT之家 8 月 8 日消息，挪威监管机构 Datatilsynet 曾于 7 月 17 日宣布，如果 Meta 公司无法满足该机构的监管要求，妥善解决隐私泄露问题，那么将执行罚款措施。

根据路透社报道，Datatilsynet 本周一透露，如果 Meta 公司在 8 月 14 日之前仍未采取有效措施，那么将按照每天 100 万克朗（IT之家备注：当前约 70.77 万元人民币）进行罚款。

Datatilsynet 在今年 7 月表示，Meta 公司擅自利用用户位置、偏爱内容及发帖内容等，用于营销目的。

Datatilsynet 要求 Meta 公司整改，禁止在脸书（Facebook）和 Instagram 平台上投放行为定向广告。

该监管机构主管 Tobias Judin 说，从下周一开始，每天罚款 100 万，将持续到 11 月 3 日。

Datatilsynet 表示这笔罚款将上交给欧洲资料保护委员会，并推动这笔罚款成为永久性的，并有可能会扩展到欧洲其它国家。

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