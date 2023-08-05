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Instagram 限制陌生人私信，只允许向未关注用户发送一条文字消息

2023/8/5 17:02:12 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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感谢IT之家网友 Coje_He 的线索投递！

IT之家 8 月 5 日消息，据外媒 theverge 报道，Instagram 正在加强对信息的审核，现在只允许用户向未关注的用户发送一条消息邀请，且只能包含文本。此举意味着用户将不再收到陌生人发送的图片、视频或语音消息。此前，Instagram 允许用户发送无限数量的消息请求。

IT之家从外媒获悉，如果用户接受了连接请求，对方便可发送多条消息，消息请求位于 Instagram DM 页面收件箱上方的“请求”按钮中。

除了在 Instagram 上引入新的消息保护措施之外，Meta 还在 Instagram 和 Messenger 上推出了更强大的家长控制功能，让家长可以更详细地了解孩子在这两个平台上的行为。

据了解，家长和监护人现在可以通过 Meta Family Center 查看孩子的 Messenger 联系人列表以及他们的隐私和安全设置。如果他们的孩子在应用程序上举报某人，家长也会收到通知 —— 只要他们的孩子启用了该设置。

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关键词：InstagramMeta

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