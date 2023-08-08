乐天派桌面机器人接入小米米家生态，可与其他智能设备联动

IT 之家 8 月 8 日消息，原小米 9 号创始员工李明成立的乐天派公司，于今年 6 月推出了首款产品 —— 乐天派桌面机器人，售价 1799 元，拥有多项可玩功能，还接入了 GPT 语音对话。

现在，这款机器人迎来了米家生态。李明今日宣布，乐天派桌面机器人已支持接入米家，通过扫码即可绑定米家设备，并与其他米家设备进行联动。

IT 之家此前报道，乐天派桌面机器人设计灵感源于宇航科技，15.5cm 高，屏幕 2.1 英寸，配备 1600W 色 RGB 能量环；可通过触摸、语音、手势等多种方式互动并实现情绪反馈，用户的声音、动作、手势都能解锁不同的拟人化回应。

通过乐天派桌面机器人的应用中心，用户可以下载和安装安卓 App。OTA 后，将面向用户开放接口，用户甚至可以安装未经适配的 App。

乐天派桌面机器人搭载基于 Android 开发的人机交互模式，电子宠物 /功能模式，以及即将到的混合模式，三种模式可选；具备中文语音、触摸、视觉、手机控制等 5 种互动方式，为极客全面开放，可安装 App、可深度 DIY，支持刷入全 Root 权限的 Android 安卓开发版 ROM，支持 OTA。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。