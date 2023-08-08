蚂蚁集团 430 亿元股票回购细节曝光：有人赚了，有人因亏损不参与

北京时间 8 月 8 日消息，蚂蚁集团在今年 7 月宣布，拟回购不超过 7.6%、价值约 430 亿元人民币 (约合 60 亿美元) 的公司股票，为投资者提供套现机会。不过知情人士称，在蚂蚁集团估值下滑逾 70% 后，包括华平投资、加拿大养老金计划投资委员会在内的多家全球投资者选择退出该公司的股票回购计划。

知情人士透露，没有参与股票回购项目的蚂蚁集团外国大股东还包括私募股权投资公司凯雷集团、新加坡政府投资公司。不过，包括富达投资、普信集团在内的几家基金管理公司已同意出售所持蚂蚁集团股票。

蚂蚁集团此次股票回购对公司的估值为 5671 亿元人民币 (约 790 亿美元)，较 2020 年计划上市前的 2800 亿美元下滑 70% 以上。对于在 2018 年参与了蚂蚁集团早期融资的养老基金和私募股权公司来说，此时参与蚂蚁集团的股票回购将面临重大财务损失。五年前，蚂蚁集团的估值约为 1500 亿美元。去年 11 月，富达投资将蚂蚁集团的估值下调至 638 亿美元。

不过，一些中国国有股东计划加入此次回购，因为他们在投资蚂蚁集团的前两轮融资时，该公司的估值据报道只有 450 亿美元、600 亿美元。2015 年，蚂蚁集团完成了 A 轮融资，投资者包括中国国家社保基金和国开金融。次年，蚂蚁集团又完成了 B 轮融资，投资者包括中投公司、建银国际。

此前，阿里巴巴集团已表示，不会出售所持约三分之一的蚂蚁集团股份。淡马锡控股则表示，正寻求更好地了解蚂蚁集团是如何得出回购估值的。

蚂蚁集团、华平投资、凯雷集团、加拿大养老金计划投资委员会、新加坡政府投资公司、富达投资、普信集团均不予置评。

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