佳能发布杭州亚运会纪念定制打印机：七个系列十三款，全部中国制造

IT之家 8 月 8 日消息，佳能今日在北京举办了佳能数字打印总部新品线上发布会。作为杭州第 19 届亚运会的官方赞助商，佳能此次推出七个系列十三款助力亚运会纪念定制机型，其中包括 Mr.Color 色彩达人系列彩机新品等。

佳能 iR-ADV DX C3926/30/35、iR-ADV DX 4925/35/45 搭配 10.1 英寸彩色触摸显示屏，软按键的设计和主机右侧的 IC 卡读卡器，可将日常办公中经常使用的固定业务制作成快捷键，一键就可实现日常固定业务的操作，已经操作过的作业也可以在“时间线”功能中找到，相似的设定可以快速调出，减少操作时间，提高办公效率。

Mr.Color 色彩达人系列彩机新品

10.1 英寸 LED 显示屏

同时，iR 2925/30/35、iR C3326 配备打孔功能，内置装订器，支持打孔和装订同步完成。此外，内置装订处理器可进行无钉装订。

亚运会纪念定制机型采用黑白双色设计，机身四周采用圆形设计，整体线条更加柔和。值得一提的是，佳能作为杭州第 19 届亚运会的官方赞助商，为此次推出的助力亚运会纪念定制机型，设计了多款机身贴纸。

Mr.Color 色彩达人系列机身贴纸

Mr.Brave 黑白勇者系列机身贴纸

据介绍，佳能 iR 2900 系列、iR C3322L 大大缩短了预热时间和首页输出时间，实现高速启动。在输出速度方面，iR-ADV DX C3900 系列最高可实现 35ppm 连续输出速度，iR-ADV DX 4900 系列最高可实现 45ppm 连续输出速度。

同时，其搭载 DADF 双面同步扫描输稿器，实现 A4 幅面双面 270ipm / 单面 135ipm 的高速扫描。安全性方面，iR 2900 系列、iR C3322L 及 iR C3326 对于安全打印有完善的支持，能通过加密 PDF、设备签名 PDF 实现文档信息安全管理，提升打印文档信息安全。

IT之家从佳能发布会获悉，本次发布的助力亚运会纪念定制机型全部实现中国制造，iR C3322L / C3326 支持专为中国市场设计的“中国红”红头文件专色打印 / 复印功能，颜色更加贴实真切，可满足普通用户的彩印需求以及政府机关等相关用户打印红头文件时的高要求。

专为中国市场设计的“中国红”红头文件专色打印 / 复印功能

伴随主机升级，iR C3322L / C3326/2900 系列、iR-ADV DX C3900 系列 / 4900 系列的耗材也进行了更新升级。

新型环保耗材 NPG-88 Toner 使用低熔点、易熔化、耐高温的新型墨粉，降低了定影温度，从而降低功耗，节能环保的同时易着色。

此外，iR-ADV DX C3900 系列设备配备佳能节能环保的 IAP 墨粉瓶，其墨粉嘴远远小于传统墨粉瓶，有助于防止设备内部因墨粉泄露造成的污染，减少清洁次数，且 IAP 墨粉瓶采用无帽设计，只需一步即可完成更换操作。

新型环保耗材 NPG-88 Toner

佳能 iR 2925/30/35、iR C3322L 及 iR C3326 还搭载 WiFi 功能并支持多种 PDF 格式发送，可实现无线打印。

佳能黑白复合机与彩色复合机拥有同“芯”设计，采用通用的平台和引擎，iR-ADV DX 4900 系列使用与佳能彩机相同的彩色数码引擎及平滑处理技术，可以打印平滑的渐变和高质量的灰色文本。

Mr.Brave 黑白勇者系列黑白复合机新品

此外，为了降低用户运维工作负荷，亚运会纪念定制机型的显影器、硒鼓、转印辊等易耗零部件的螺丝钉数量被大幅减少，且使用寿命一致，可以一次性更换，减少维修服务频次，且支持各种远程服务管理方式，支持远程管理组件。此外，iR-ADV DX C3926/30/35、iR-ADV DX 4925/35/45 作为 DX 系列的主力机型，搭载 SSD 固态硬盘，读写速度更快。

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