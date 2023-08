谷歌上线 AI 语法检测工具，助力用户提高写作措辞技巧

IT之家 8 月 8 日消息,IT之家的小伙伴们可能有用过 Grammarly 工具提供的“语法检测”服务,据外媒 9To5Google 报道,谷歌日前上线了一个名为“语法检查”的功能,该功能类似 Grammarly,可以为用户提供语法纠错。

▲ 图源 9To5Google

外媒举例表示,当下用户在谷歌搜索框中输入“The dogs arent outside today it is too hot grammar check”,在此之后,谷歌便会提示用户拼写中可能存在问题,应输入“The dogs are outside today it is too hot grammar check”。

据悉,谷歌会加粗并强调句子中存在的语法错误,如果搜索引擎没有检测到语法错误问题,则将出现一个“绿色标记”通知用户语法无误,而用户也可以通过将鼠标悬停在更正后的句子上,使用快捷“复制”按钮来复制更正后的句子。

外媒透露,该功能的支持页面似乎已经上线了至少几个星期,他们同时联系了谷歌发言人 Colette Garcia。Garcia 则表示,谷歌其实在 6 月底就已经悄然推出了这一“语法检查”功能。

当用户输入存在语法错误的句子时,搜索引擎将会自动给予用户正确的拼写方案。

Colette Garcia 同时声称,该“语法检查”功能使用 AI 来工作,但他同时也警告,当下“语法检查”功能可能不会百分之百准确,还需要一段时间才能改进。

