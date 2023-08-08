谷歌 Pixel 8 / 8 Pro 手机版本泄露：依旧 128GB 起步，各提供三款配色

IT之家 8 月 8 日消息，谷歌 Pixel 8 / 8 Pro 版本预计于近期上市，在正式发布之前，该产品的存储版本以及配色均以曝光。

▲ 图源 @ONLEAKS ，下同

外媒 winfuture 从经销商处得到消息，谷歌 Pixel 8 手机依旧提供 128GB 和 256GB 两个存储版本，从而拉低入门款机型的价格。而谷歌 Pixel 8 Pro 将在此基础上，增加一个 512GB 的存储版本。这样看来，谷歌新旗舰的版本数量和规格与上代 Pixel 7 系列基本保持一致。

配色方面，谷歌 Pixel 8 系列两款机型分别提供三款配色，标准版为甘草、牡丹、薄雾，Pro 版为甘草、陶瓷以及天空。目前，这两款产品的售价信息还未公布，预计今年 10 月在欧洲市场上市。

据IT之家此前报道，谷歌 Pixel 8 系列搭载 Tensor G3 处理器，Pro 版正面将配备一块 6.7 英寸的三星 OLED 显示屏，分辨率为 2992×1344，支持 120Hz 刷新率，亮度达 1600nits（不确定是否为峰值亮度），像素密度 490PPI。

影像方面，谷歌 Pixel 8 Pro 后置 5000 万像素 GN2 主摄 + 6400 万像素 IMX787 超广角镜头 + 4800 万像素 GM5 长焦镜头，前置 1080 万像素 3J1 镜头。

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