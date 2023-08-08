信通院：上半年我国互联网业务收入 6433 亿元，同比增长 2.6%

IT之家 8 月 8 日消息，中国信通院 CAICT 官方公众号日前发布《2023 年上半年互联网和相关服务业运行情况》报告，其中显示，今年上半年，我国互联网业务收入保持小幅增长，利润总额增幅维持较高水平，互联网业务收入 6433 亿元，同比增长 2.6%。

▲ 图源 中国信通院 CAICT 官方公众号

IT之家整理汇总报告内容如下：

互联网行业利润总额增幅维持较高水平。今年上半年，我国规模以上互联网企业实现利润总额 639.6 亿元，同比增长 27.6%。营业成本同比增长 7.4%，增速较一季度提高 2.4 个百分点。

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互联网行业研发经费持续下滑。今年上半年，我国规模以上互联网企业共投入研发经费 305.4 亿元，同比下降 6.8%。

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信息服务领域企业收入呈现小幅收缩。今年上半年，以信息服务为主的企业（包括新闻资讯、搜索、社交、游戏、音乐视频等）互联网业务收入同比下降 2.5%。

生活服务领域企业收入呈现小幅增长。今年上半年，提供生活服务为主的平台企业（包括本地生活、租车约车、旅游出行、金融服务、汽车、房屋住宅等）互联网业务收入同比增长 9.5%。

网络销售领域企业收入呈现快速增长。今年上半年，网络销售服务企业（包括大宗商品、农副产品、综合电商、医疗用品、快递等）互联网业务收入同比增长 37.4%。

东部地区互联网业务收入保持小幅增长。今年上半年，东部地区完成互联网业务收入 5986 亿元，同比增长 3.8%，增速较一季度提高 0.9 个百分点，高于全国增速 1.2 个百分点，占全国互联网业务收入的比重为 93.1%。中部地区完成互联网业务收入 217.4 亿元，同比下降 7.5%。西部地区完成互联网业务收入 212.2 亿元，同比下降 10.7%。东北地区完成互联网业务收入 16.9 亿元，同比下降 39.7%。

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近半数地区互联网业务增速实现正增长。上半年，互联网业务累计收入居前 5 名的北京（增长 0.8%）、上海（增长 13.7%）、浙江（增长 2.4%）、广东（下降 5.5%）和天津（增长 24.7%）共完成业务收入 5640 亿元，同比增长 4.9%，占全国（扣除跨地区企业）比重达 87.7%。全国互联网业务增速实现正增长的省（区、市）有 14 个。

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中国信通院同时介绍了我国移动 App 发展情况，截今年至 6 月底，我国国内市场上监测到活跃的 App 数量为 260 万款（包括安卓第三方商店和苹果 App Store）。移动 App 开发者数量为 83 万，其中安卓开发者为 25 万，苹果开发者为 58 万。6 月份，安卓第三方应用商店在架 App 累计下载量 696 亿次。

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