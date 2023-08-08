拉瑞安工作室：未料到游戏《博德之门 3》太受欢迎，目前暂无 DLC 制作计划

IT之家 8 月 8 日消息，CRPG 《博德之门 3》正式版推出后受到了全球玩家的追捧，游戏开发商拉瑞安工作室创始人兼总监的 Swen Vincke 近日接受了媒体 PC Gamer 的采访。

在采访中，Swen Vincke 表示：“我们原本很担心《博德之门 3》的玩家会在 EA（IT之家注：Early-Access、游戏早期测试）期间就已饱和达到顶峰，没想到游戏正式版的表现远远超出了我们的预期。从未见到过如此多的玩家同时体验我们的游戏，团队每个人都为此感到高兴。”

此外，当被问及本作有无 DLC 时，Swen Vincke 表示：“目前还没有相应 DLC 制作计划，因为对于此类型游戏来说，制作拓展内容远比看起来要难得多。不过拉瑞安对于下一步工作的确有一些计划，但暂时还不太方便透露。这方面的事情我们往往会采取谨慎的态度，毕竟稍有疏忽就可能会让粉丝们失望。”

▲ 图源 《博德之门 3》官方海报

▲ 图源 《博德之门 3》官方海报

根据 Steam 提供的数据显示，《博德之门 3》的玩家峰值已突破 81 万，目前已经成为 Steam 有史以来最受欢迎的 10 款游戏之一。

▲ 图源 《博德之门 3》Steam 商店页面

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