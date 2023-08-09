Nomad 为 Apple Watch 推出新款夜光运动表带

IT之家 8 月 9 日消息，专门为苹果产品提供配件的 Nomad 公司近日推出了一款新款夜光运动表带，适用于 Apple Watch。这款表带售价 60 美元（IT之家备注：当前约 431 元人民币），可以与 49mm、45mm、44mm 和 42mm 的 Apple Watch 型号兼容。

与 Nomad 的其他运动表带一样，这款夜光运动表带采用了 FKM 氟橡胶材料制作，具有防水性能，可以在游泳和出汗的活动中佩戴。这种材料比苹果的运动表带更加坚硬，但是在手腕上很舒适。

该表带使用了插销和扣环机制来关闭表带，保证了安全性。内部通风槽增加了透气性，防止表带下方过于潮湿，类似于苹果的 Nike 表带。

Macrumors 测试发现，这款运动表带确实能够像广告中宣传的那样在黑暗中发光，不过发光效果比 Nomad 的照片中展示的更加微妙。这款表带需要在暴露在光线下之后才能够发光，而且亮度会取决于它得到的光线的多少。白天，这款表带是一种不起眼的白色，但是当灯光熄灭时，就会发出绿色的光芒。

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