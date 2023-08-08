鼠标延迟更低，主播实测表明 Win10 比 Win11 更适合玩家

IT之家 8 月 8 日消息，微软多次在公开场合强调，Win11 通过引入 DirectStorage 支持等，为玩家带来了卓越的游戏体验。只是相关测试结果表明，对于玩家来说，Win11 的优化还不够完善，Win10 或许是更好的游戏平台。

YouTube 频道 Tech YES City（TYC）在今年 7 月发布视频，对比了英特尔第 13代Raptor Lake i9-13900K CPU 与 Core i9-10850K（第 10 代，Comet Lake）的性能差异。

为了进一步确认“大小核”对性能的差异，TYC 近日上传了新的视频，重点对比 Win10 和 Win11 系统在游戏方面的差异，结果显示在处理延迟方面，Win10 表现更为优秀。

IT之家在此附上视频如下：

以测试《CS：GO》游戏为例，Win10 系统的平均延迟时间为 11.3 毫秒，而 Win11 系统的平均延迟时间为 14.4 毫秒。

在综合敏捷方面，Win10 系统的延迟更低，响应速度更快。

此外 TYC 还测试了右键单击打开.mp3 和.mp4 文件，Windows 10 在这种情况下似乎也有轻微的优势：

不过 Win11 系统的一个优势是闲置功耗，Win10 系统的功耗量超过 10%。

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