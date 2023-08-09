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无缝切换云端和本地桌面，微软公测 Windows 365 Switch 服务

2023/8/9 10:04:21 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 9 日消息，微软今天推出了全新的 Windows 365 Switch 服务方便用户在本地和云 PC 之间切换，目前已处于公共预览阶段。

微软的 Christiaan Brinkhoff 在公告中概述了该服务，IT之家翻译如下：

Windows 365 Switch 服务提供了熟悉的键盘命令，以及鼠标点击或滑动手势，让用户在 Windows 365 Cloud PC 和本地桌面之间轻松移动，实现无缝体验。

微软目前已经邀请 Beta 频道的 Windows Insider 项目成员（Dev 频道也可以）测试该服务，要求用户在 Cloud PC 服务和本地均注册进入 Beta 频道，然后访问最新公共预览版。

Windows 365 Switch 服务接下来会从 Microsoft Store 安装  Windows 365 应用，如果在托管环境中，IT 管理员可以使用 Intune 将其自动下载到桌面，整个过程可能需要“数小时”。

在运行简单的首次运行向导后，本地 PC 上的任务视图将通知您现在可以使用它切换到云 PC。您也可以使用 Cloud PC 上的任务视图从 Cloud PC 切换本地 PC。

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关键词：微软Win11

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