微软 Win10 推送 8 月累积更新，升至 Build 1904x.3324

IT之家 8 月 9 日消息，微软在本周二的补丁星期二活动日中，在面向 Win11 系统之外，也面向 Win10 21H2/22H2 发布了累积更新 KB5029244，自动更新之后版本号升至 Build 19044.3324 和 Build 19045.3324。

微软在面向 Win10 21H2/22H2 发布了累积更新 KB5029244 之外，在更新日志中也表示，也为包括 1809，1607 和 1507 在内的功能更新提供了累积更新。

IT之家在此附上 Win10 Build 19044.3324 和 Build 19045.3324 更新内容如下：

修复了影响 Windows Notification Platform 平台，无法接受来自应用的通知问题。

修复了影响混合连接设备的问题：未联网设备无法登录。用户主要在使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别时遇到这个问题。

修复了 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。

修复了可能影响 Win32 和通用 Windows 平台（UWP）应用程序的问题：当设备进入现代待机状态后，这些 UWP 可能会关闭。

修复了某些 Bluetooth Phone Link 功能。

修复了事件通道添加到订阅后，它会转发您不需要的事件问题。

修复了影响 Windows Management Instrumentation（WMI）存储库的问题。

修复了在用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序后，打印机驱动意外卸载的问题。

修复了 Verdana Pro 字体家族中某些字母显示问题。

修复了在您玩游戏时，可能出现超时检测和恢复（TDR）错误。

修复了影响 XAML 中的文本编辑控件问题。控件变为只读后，您将无法再次对其进行编辑。

修复了意外的 Internet 打印协议（IPP）模式切换可能导致打印作业突然停止的问题。

此更新使国家 / 地区和操作员设置资产（COSA）配置文件保持最新。

修复了系统从睡眠状态恢复后，某些显示和音频设备会丢失的问题。

修复 Internet 协议安全（IPsec）中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，服务器将停止响应。此问题会影响虚拟和物理服务器。

影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击驱动程序（BYOVD）攻击风险的驱动程序。

修复了在具有大扇区大小的存储介质上使用 BitLocker 后，导致 Windows 失败的问题。

修复了影响搜索应用程序全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，并且您无法关闭它的问题。

修复了影响服务器消息块（SMB）上使用 LZ77+Huffman 压缩算法失败的问题。

微软还面向旧款 Win10 系统发布了累积更新：

Win10 Version 1809 发布了 KB5029247 更新，安装后版本号升至 Build 17763.4737；

Win10 Version 1607 发布了 KB5029242 更新，安装后版本号升至 Build 14393.6167；

Win10 Version 1507 发布了 KB5029259 更新，安装后版本号升至 Build 10240.20107；

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。