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首页 > Win10之家>Win10快讯

微软 Win10 推送 8 月累积更新，升至 Build 1904x.3324

2023/8/9 7:24:57 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 软媒新友2010825 的线索投递！

IT之家 8 月 9 日消息，微软在本周二的补丁星期二活动日中，在面向 Win11 系统之外，也面向 Win10 21H2/22H2 发布了累积更新 KB5029244自动更新之后版本号升至 Build 19044.3324 和 Build 19045.3324

微软在面向 Win10 21H2/22H2 发布了累积更新 KB5029244 之外，在更新日志中也表示，也为包括 1809，1607 和 1507 在内的功能更新提供了累积更新。

IT之家在此附上 Win10 Build 19044.3324 和 Build 19045.3324 更新内容如下：

  • 修复了影响 Windows Notification Platform 平台，无法接受来自应用的通知问题。

  • 修复了影响混合连接设备的问题：未联网设备无法登录。用户主要在使用 Windows Hello for Business PIN 或生物识别时遇到这个问题。

  • 修复了 Windows Autopilot 配置文件。下载 Windows Autopilot 策略的过程更具弹性。

  • 修复了可能影响 Win32 和通用 Windows 平台（UWP）应用程序的问题：当设备进入现代待机状态后，这些 UWP 可能会关闭。

  • 修复了某些 Bluetooth Phone Link 功能。

  • 修复了事件通道添加到订阅后，它会转发您不需要的事件问题。

  • 修复了影响 Windows Management Instrumentation（WMI）存储库的问题。

  • 修复了在用户从多个打印队列打印到同一打印机驱动程序后，打印机驱动意外卸载的问题。

  • 修复了 Verdana Pro 字体家族中某些字母显示问题。

  • 修复了在您玩游戏时，可能出现超时检测和恢复（TDR）错误。

  • 修复了影响 XAML 中的文本编辑控件问题。控件变为只读后，您将无法再次对其进行编辑。

  • 修复了意外的 Internet 打印协议（IPP）模式切换可能导致打印作业突然停止的问题。

  • 此更新使国家 / 地区和操作员设置资产（COSA）配置文件保持最新。

  • 修复了系统从睡眠状态恢复后，某些显示和音频设备会丢失的问题。

  • 修复 Internet 协议安全（IPsec）中的死锁问题。使用 IPsec 规则配置服务器时，服务器将停止响应。此问题会影响虚拟和物理服务器。

  • 影响 Windows 内核易受攻击的驱动程序阻止列表 DriverSiPolicy.p7b。它添加了面临自带易受攻击驱动程序（BYOVD）攻击风险的驱动程序。

  • 修复了在具有大扇区大小的存储介质上使用 BitLocker 后，导致 Windows 失败的问题。

  • 修复了影响搜索应用程序全屏打开，阻止其他“开始”菜单操作，并且您无法关闭它的问题。

  • 修复了影响服务器消息块（SMB）上使用 LZ77+Huffman 压缩算法失败的问题。

微软还面向旧款 Win10 系统发布了累积更新：

  • Win10 Version 1809 发布了 KB5029247 更新，安装后版本号升至 Build 17763.4737；

  • Win10 Version 1607 发布了 KB5029242 更新，安装后版本号升至 Build 14393.6167；

  • Win10 Version 1507 发布了 KB5029259 更新，安装后版本号升至 Build 10240.20107；

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关键词：Win10

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