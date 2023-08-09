微软改进 Excel 手动计算模式，用删除线标记“陈旧”数据

IT之家 8 月 9 日消息，微软公司在近日发布的博文中，宣布改进 Excel 电子表格应用中的手动计算模式。

IT之家注：手动计算模式是电子表格应用最古老的功能，最早可以追溯到 1979 年（44 年前）的 VisiCalc 应用中，比微软发布 Excel 还早了 6 年时间。

Excel 中存在自动计算、手动计算两种模式。正常情况下，Excel 处于自动计算模式下：

自动计算模式下：当公式或计算项发生变化时，立即触动公式的重新计算，结果始终是最新的；

手动模式相反，计算项的变化并不会立即触发公式重新计算，只有当公司调整或者保存文件时会触发重新计算；

手动计算模式下，刷新计算结果的快捷键为：F9。

微软在博文中表示：

手动计算模式会暂停计算，这意味着单元格中的值可能会过期，微软将其称之为陈旧（stale）。 编辑电子表格中的单元格时，并非所有单元格都会过时，只是那些依赖于您更改的单元格才会过时。

该博客补充说，虽然 Excel 确实跟踪这些“陈旧”的单元格，但用户无法直观地看到哪些单元格是陈旧的，哪些单元格不是。

微软于是在 Excel 中添加了名为“Stale Value Formatting”格式，可以“删除线”来显示这些“陈旧”单元格数据。

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