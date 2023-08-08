尼康发布单反相机 D780“C”固件 1.10 版：支持 iOS 版尼康影速传

已解决以下问题：

若 [照片拍摄菜单]>[设定优化校准] 选为 [自动]，则照相机有时会停止反应。

在视频拍摄菜单中将 [画面尺寸 / 帧频] 选为 [1920x1080; 100p] 或 [1920x1080; 120p] 时，无法使用对象跟踪 AF。

若安装了 AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f / 4.5-5.6D ED 镜头且打开并关闭镜头减震开关，则照相机无法使用自动对焦进行对焦。