尼康发布单反相机 D780“C”固件 1.10 版：支持 iOS 版尼康影速传

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IT之家 8 月 8 日消息，尼康发布数码单反相机 D780 新版“C”固件，版本号为 1.10，添加了对 iOS 版尼康影速传的支持，Windows 点此下载，Mac 点此下载。
IT之家附更新内容：
添加了对 iOS 版尼康影速传的支持
已解决以下问题：
若 [照片拍摄菜单]>[设定优化校准] 选为 [自动]，则照相机有时会停止反应。
在视频拍摄菜单中将 [画面尺寸 / 帧频] 选为 [1920x1080; 100p] 或 [1920x1080; 120p] 时，无法使用对象跟踪 AF。
若安装了 AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f / 4.5-5.6D ED 镜头且打开并关闭镜头减震开关，则照相机无法使用自动对焦进行对焦。
查看固件版本：
开启照相机。
按下照相机的 MENU 按钮，然后在 [设定菜单] 中选择 [固件版本] 显示照相机的固件版本。
检查照相机的固件版本。
关闭照相机
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