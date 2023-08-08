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尼康发布单反相机 D780“C”固件 1.10 版：支持 iOS 版尼康影速传

2023/8/8 14:49:34 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
评论：
感谢IT之家网友 独立摄影师 的线索投递！

IT之家 8 月 8 日消息，尼康发布数码单反相机 D780 新版“C”固件，版本号为 1.10，添加了对 iOS 版尼康影速传的支持，Windows 点此下载Mac 点此下载

IT之家附更新内容：

  • 添加了对 iOS 版尼康影速传的支持

  • 已解决以下问题：
    若 [照片拍摄菜单]>[设定优化校准] 选为 [自动]，则照相机有时会停止反应。
    在视频拍摄菜单中将 [画面尺寸 / 帧频] 选为 [1920x1080; 100p] 或 [1920x1080; 120p] 时，无法使用对象跟踪 AF。
    若安装了 AI AF VR Zoom-Nikkor 80-400mm f / 4.5-5.6D ED 镜头且打开并关闭镜头减震开关，则照相机无法使用自动对焦进行对焦。

查看固件版本：

  • 开启照相机。

  • 按下照相机的 MENU 按钮，然后在 [设定菜单] 中选择 [固件版本] 显示照相机的固件版本。

  • 检查照相机的固件版本。

  • 关闭照相机

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关键词：尼康单反固件更新

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