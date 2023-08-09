R 星母公司 Take-Two CEO：游戏机硬件“半世代”升级意义并不大

IT之家 8 月 9 日消息，微软、索尼自 2017 年起便为自家游戏机引入了“半世代”硬件升级（IT之家注：即 PS4 至 PS4 Pro、Xbox One 至 Xbox One X），面对这些“半世代”硬件升级游戏机，玩家们褒贬不一，不过最终这些“半世代”游戏机的销量依然令厂商们心满意足。

▲ Xbox One X 是 Xbox One 的“半世代”升级版主机，图源 微软

▲ PS4 Pro 是 PS4 的“半世代”升级版主机，图源 索尼

不过 R 星工作室母公司 Take-Two 则对这些“半世代”硬件升级游戏机并不看好，首席执行官兼董事长 Strauss Zelnick 近日在接受 IGN 采访时，表示“这些半世代硬件升级的游戏机意义不大”。

据悉，在采访中，当 IGN 谈到“有关主机中代升级产品时”，Strauss Zelnick 表示：“总的来说，主机半世代升级所改变的东西并不多，实际来看，它们的意义并不是很大。尤其从发行商的角度来看的话，他们基本不会改变对游戏制作的想法和策略。”

不过 Take-Two 发行的游戏与 Strauss Zelnick 的言论并不相符，当下该集团旗下的游戏产品中，有大量适配了“半世代”升级版游戏机的游戏，例如《荒野大镖客：救赎 2》、《NBA 2K》、《黑手党 3》等，这些游戏在“半世代”升级版游戏机的帧率及材质细节更佳。

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