Take-Two：PS4 / Switch 版《荒野大镖客：救赎》定价 50 美元“非常合理”

IT之家 8 月 9 日消息，R 星日前正式公布了《荒野大镖客：救赎》将登陆 PS4 / Switch 的消息，不过该游戏 50 美元（IT之家注：约 360.33 元人民币）的售价引起了玩家们的不满。

▲ 图源《荒野大镖客：救赎》官方截图

今日 Take-Two Interactive 首席执行官兼董事长 Strauss Zelnick 就 IGN 提出的这一问题进行了回复，表示“游戏定价非常合理”，该回复于玩家群体中再次引发了轩然大波。

▲ 图源 Reddit

据悉，Strauss Zelnick 表示：“我们认为 50 美元的售价符合《荒野大镖客：救赎》在商业上的准确定价，登陆 PS4 / Switch 平台的本作还包含了《不死梦魔》，它在最初发售时就是一款很棒的独立作品，所以我们觉得这款出色的捆绑包对于消费者来说有着巨大的价值。”

此外，IGN 还向 Strauss Zelnick 询问是否会有 PC 版《荒野大镖客：救赎》，不过他并未给予正面回应。当被进一步追问如何看待游戏“重制、重置和移植”时，Strauss Zelnick 表示：“这取决于创作团队的愿景，若无特别强烈的愿景下我们可能会以原汁原味的形式推出，当然我们也会考虑游戏完全重制 / 重置，这要综合 IP、平台以及消费者意愿等因素来考量”。

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