NASA 与“旅行者 2 号”恢复通讯：信号表明其状态正常、沿预定轨道运行

IT之家 8 月 5 日消息，据 CNN、《纽约时报》等当地媒体报道，美东时间 8 月 4 日，美国国家航空航天局（NASA）与“旅行者 2 号”重新建立了通信联系。

据称，当地时间凌晨 12:29，该探测器开始返回遥测数据，表明其状态正常并在预定轨道上运行。

IT之家此前报道，7 月 21 日，美国国家航空航天局（NASA）与距离地球近 200 亿公里的旅行者 2 号探测器失去联系，随后该机构又重新收到了该探测器发出的“心跳信号”，证明其仍能运行，但是与该探测器的通讯还未完全恢复。

旅行者 2 号于 1977 年发射，一直向太阳系外缘和星际空间飞行，是距地球第二远的人造飞行器，仅次于其姊妹飞行器旅行者 1 号，后者距离地球已近 240 亿公里。旅行者 2 号上的多个科学仪器，包括磁力计和宇宙射线探测器，在发射 46 年后仍然能正常工作，并向地球发送数据。

但是在 7 月 21 日，NASA 的控制中心发送了一系列指令，意外地改变了探测器的方向，使其天线偏离地球 2 度。这意味着探测器的信号无法到达地面的卫星天线，而操作员也无法发送任何指令让其重新指向地球。

幸运的是，他们并没有完全失去联系。在 7 月 31 日，NASA 检测到了来自旅行者 2 号的微弱的“载波信号”。通常情况下，如果天线对准了地球，这个信号会包含来自探测器的实时数据，但是由于天线没有对准，信号强度不足以提取任何信息。

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