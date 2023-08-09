Downfall 漏洞曝光：影响第 6-11 代英特尔处理器，可窃取敏感数据

IT之家 8 月 9 日消息，就在 AMD CPU 曝光 Inception 漏洞的同时，谷歌高级研究科学家也设计发现了存在于英特尔处理器上的 Downfall 漏洞，可以窃取用户电子邮件、信息和银行金融密码在内的敏感数据。

Downfall 漏洞追踪编号为 CVE-2022-40982，是瞬态执行侧通道漏洞（transient execution side-channel），影响从 Skylake 到 Ice Lake 在内的所有处理器。

攻击者可以利用该漏洞，提取受 Software Guard eXtensions（SGX）保护的敏感信息。IT之家注：SGX 是英特尔基于硬件的内存加密，可以加密隔离内存代码和系统上的软件数据。

谷歌研究专家 Daniel Moghimi 发现了该漏洞，并及时向英特尔公司报告，他表示 Downfall 攻击技术利用了“在推测执行期间泄漏内部向量寄存器文件的内容”的收集指令。

Moghimi 在演示中，可以使用 Gather Data Sampling（GDS）技术，在受控虚拟机（VM）上窃取 AES 128 位和 256 位加密密钥。

在执行窃取 100 个密钥的测试中，窃取 AES-128 首次成功率为 100%；窃取 AES-256 首次成功率为 86%。

IT之家在此附上受影响的处理器型号：

Skylake 家族：Skylake、Cascade Lake、Cooper Lake、Amber Lake、Kaby Lake、Coffee Lake、Whiskey Lake 和 Comet Lake

Tiger Lake 家族

Ice Lake 家族：Ice Lake、Rocket Lake

英特尔补救和响应工程副总裁 Vivek Tiwari 表示，攻击者如果想要在实验室环境外复现该漏洞，其成本过高且非常复杂。

英特尔随后发布声明，表示客户可以查看风险评估指南，然后再决定在 Windows 和 Linux 以及虚拟机管理器（VMM）上，通过禁用微码来缓解这个问题。

英特尔为客户提供威胁评估和性能分析信息，并得出结论，该问题在某些环境中的影响可能很小。

Linus Torvalds 围绕 AMD INCEPTION 和英特尔 DOWNFALL 漏洞，发布了内核代码变更以及其他安全补丁。

此次合并为 Zen 3 和 Zen 4 添加了围绕缓解 AMD 投机性返回地址堆栈（RAS）溢出漏洞的内核部分：

https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/commit/?id=138bcddb86d8a4f842e4ed6f0585abc9b1a764ff

Linus 还合并了围绕 Intel Gather Data Sampling (GDS) / DOWNFALL 的内核变更。请参阅英特尔 DOWNFALL 漏洞概述，了解影响 Skylake 到 Ice Lake / Tigerlake 处理器的该问题的详细信息：

https://downfall.page/

AMD 和英特尔处理器都需要微码更新，这些更新将随时推送：

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00837.html

https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory/intel-sa-00836.html

相关阅读：

《Inception 漏洞曝光：影响所有 AMD Zen 处理器，可泄露敏感数据》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。