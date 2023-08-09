北京汽车 5 款纯电车型 OTA 2023 升级，支持手机应用上车

IT之家 8 月 9 日消息，北京汽车宣布，自今日起，北汽 EX5、EU5 PLUS、EX3、EU7、EU5（不含网约版）纯电车型迎来 OTA 2023 版本升级，主要带来两个车机方面的提升。

新增亿连投屏，手机应用上车

升级后车机端新增亿连 App，完成手机端“驾驶伴侣”App 的下载，即可通过蓝牙、数据线进行镜像投屏。IT之家汇总功能点如下：

应用首页菜单栏支持 5 种快捷操作

语音、导航、音乐、电话、投屏应用

支持手机端三方应用投屏至车机使用

已添加应用支持进行横竖屏设置

支持手机屏幕镜像增加悬浮按钮-屏幕镜像

支持额外定制悬浮按钮

“酷我音乐”手车账号互通

打通酷我音乐手机端与车机端的账号，通过手机端的酷我音乐应用进行扫码登录，可享受车载音响播放歌曲，实现自建歌单及收藏内容的同步对齐。同一账号在手机端和车机端可同步进度无缝链接。

当车主收到 OTA 升级短信或 App 站内信通知后，就可以关注车机端的升级推送。当车机大屏收到升级推送的弹窗提示时，可以点击升级，也可以进入车机系统设置界面中进行升级。

在系统更新页面点击更新按钮，安装包开始下载，更新页面中可看到下载速度和剩余时间，下载完成后将直接进入升级安装进程。

升级重启完成后，在系统设置中检查如果出现“2023 ”版本号字样，即代表升级成功。

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