消息称任天堂下一代 Switch 游戏机将从 299 美元涨价至 399 美元

IT之家 8 月 9 日消息，近日，不断有任天堂下一代 Switch 游戏机的消息传出，据爆料者 Zippospeaks 消息，任天堂下一代 Switch 游戏机的售价将涨价 100 美元，最终定价将为 399.99 美元（IT之家注：约 2882.53 元人民币），与索尼无光驱版 PS5 售价相同。

爆料者透露，399.99 美元是任天堂追求的“黄金价格”，任天堂认为，该价格能够平衡因游戏机硬件性能提升所带来的成本问题，同时也不会让目标受众因“觉得太贵”而放弃购买。

▲ 图源 Zippospeaks

IT之家早前曾经报道，爆料人士 Hate the Nate 在其最新一期的播客节目中，提到下一代 Switch 游戏机将配备 8 英寸 LCD 屏幕、最高 512 GB 存储空间，并将于 2024 年“晚些时候”（9 月-10 月初之间正式发售）。

▲ 图源 wccftech

此前还有爆料显示，下一代 Switch 游戏机会采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

任天堂下一代 Switch 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6W；在便携式模式下，峰值输出功率为 11W。

屏幕方面，下一代 Switch 开发硬件配备 720P 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。

在存储方面，下一代 Switch 运行内存为 8GB，配备了更快的 64GB eMMC 存储，最高配备支持 UHS-II 的 256GB 存储，读取和写入速度与三星 S22 相似，读取速度为 550mbps，写入速度为 480mbps。

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