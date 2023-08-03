消息称任天堂下一代 Switch 掌机将配备 8 英寸 LCD 屏幕，最大存储空间 512GB

IT之家 8 月 3 日消息，爆料人士 Hate the Nate 在其最新一期的播客节目中提到了任天堂的下一代 Switch 掌机。外媒 wccftech 声称，这位爆料人士曾“准确地提供了大量视频游戏的信息”。

Hate the Nate 提到了下一代 Switch 的更多规格。他表示这款全新的掌机将配备 8 英寸 LCD 屏幕，相比标准机型的 6.2 英寸屏幕在尺寸上提升明显，与搭载 7 英寸 OLED 屏幕的机型相比，8 英寸“是个更加合适的尺寸”。

存储方面，这位爆料人士提供的信息是最大容量为 512GB，相比于当前标准版机型 32GB、OLED 版机型的 64GB 同样拥有非常明显的提升。

至于发售时间，爆料人士则说下一代 Switch 将于 2024 年“晚些时候”——9 月-10 月初之间正式发售，同时还可能会首发一款全新的 3D 超级马里奥游戏。

IT之家此前援引外媒 VGC 报道，任天堂下一代游戏机的开发套件已在上月底交付给主要合作伙伴（各大工作室）进行适配。据称，该公司（任天堂）可能会在 2024 年下半年发布新硬件，以确保发售当天就有充足的库存，从而避免 PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 出现的那种缺货的情况。

此前爆料显示，下一代 Switch 游戏机会采用定制的英伟达 Tegra T239 处理器，并会有多种不同时钟频率的 CPU 和 GPU 配置方案，方便开发者为其选择合适的配置。

任天堂下一代 Switch 游戏掌机在插电使用情况下，峰值输出功率为 28.6W；在便携式模式下，峰值输出功率为 11W。

屏幕方面，下一代 Switch 开发硬件配备 720P 屏幕，支持 24gbps HDMI 2.1，不支持 120Hz 刷新率，不过支持 10 bit HDR 和 4K60 输出。

在存储方面，下一代 Switch 运行内存为 8GB，配备了更快的 64GB eMMC 存储，最高配备支持 UHS-II 的 256GB 存储，读取和写入速度与三星 S22 相似，读取速度为 550mbps，写入速度为 480mbps。

下一代 Switch 所用的定制 Tegra T239 芯片完全向后兼容，此外搭载基于 Ampere 的 GPU，可以实现光线追踪和英伟达的 DLSS。

续航方面，消息称下一代 Switch 可以提供 3-6 小时的续航。

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