菜鸟裹裹宣布和淘宝天猫合作，为商家提供总价值 13 亿元的寄件补贴

IT之家 8 月 9 日消息，据菜鸟裹裹官方微博公告，菜鸟裹裹今日宣布和淘宝天猫合作，面向商家提供总价值 13 亿元的寄件补贴。

官方宣称，“此次补贴为‘历史级的巨大投入’，面向淘宝平台、天猫平台新开店商家及“淘宝商家成长层级”体系中所有用户，这批用户只需达到相关商家认证要求后，即可领取相关补贴权益”。

▲ 图源 菜鸟裹裹官方微博

官方表示，淘宝商家登录千牛卖家中心后台，在新商成长模块和店铺层级页面均可领取相关权益；而天猫新开店商家则可以通过千牛工作台（天猫商家后台）领取新商权益。

▲ 图源 菜鸟裹裹官方微博

淘宝、天猫新商家入驻成功后，除了可以领取寄件券，菜鸟裹裹还将通过专属小二提供 1 对 1 服务，并根据发货地址、货品类目、货品重量、预计发货单量等提供“一客一价”的定制服务。同时，淘宝、天猫也将向商家提供流量推广补贴、多种热门经营工具免费使用权等扶持政策。

IT之家同时发现，菜鸟裹裹还表示近期它们升级了“商家寄件业务”，其中新增“订单自助管理”、“0 手续费运费月结”、“时效打标服务”等功能，未来还将逐步上线“商家金融服务产品”等服务。

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