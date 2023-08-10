苹果发布 iOS / iPadOS 17 第 3 个公测版

IT之家 8 月 10 日消息，苹果今天邀请非开发人员测试 iOS / iPadOS 17 第 3 个公测版，距离上次版本更新相隔 2 周时间。

IT之家查询苹果官方日志以及媒体相关报道，发现第 3 个公测版内部版本号和昨天发布的 Beta 5 相同，均为 21A5303d，内容也完全相同。

iOS / iPadOS 17 第 3 个公测版内容：

实况壁纸

实况照片壁纸已回归，设置后，支持的实况照片在亮屏时会播放。

App Store 英文全大写改为大小写

苹果更新了 App Store 上的按钮英文描述，“Get”、“Open”、“Update”在内的其它 App Store 按钮图标均改为大小写。

Live Voicemail

IT之家此前报道，Live Voicemail 让来电者等待一段时间，就能接通和机主对话。

苹果已经修改了此前的用语“the person you're calling may pick up”（你拨打的用户可能会接听来电）提醒，目前最新描述为：

你的本次呼叫已转入语音信箱。你拨打的用户目前无法接通，在听到提示音之后，你可以向机主留言，会以录音方式告诉机主。结束留言之后，你可以挂断电话。

情绪追踪

苹果继续完善 Health 应用中的情绪记录功能，不断改进用户界面，在进入情绪跟踪界面时有一个新的图形。

苹果也进行了细节方面的调整，用不同的图形和颜色来表示每种情绪。

固定私有浏览模式

Safari 浏览器新增启动屏幕，允许用户打开固定的私人浏览功能。安装 iOS 17 后，当您首次打开私人浏览器窗口时会弹出此窗口，并为您提供了启用设置的选项。

打开锁定的私人浏览功能会在您离开 Safari 或锁定手机时锁定浏览器，然后访问私人浏览器需要使用 Face ID、Touch ID 或密码进行身份验证。

定位 Siri Remote 遥控器

用户在控制中心打开 Remote 应用程序时，会出现一个新的弹出窗口，让用户通过 iPhone 来追踪控制 Apple TV 的 Siri Remote 遥控器。

只是国外科技媒体 MacRumors 测试，发现该功能尚未生效。

快捷指令

苹果在 Shortcuts 应用程序中为 Safari 使用的图标已经过改进，使每个动作的作用更加明显。

苹果以前使用 Safari 图标来显示所有内容，但现在搜索网页、打开 URL 和过滤文章等选项都有了更具体的图标。

Messages Check In

苹果改进了 Messages Check In 示例屏幕的外观，可以看到共享有限数据和共享完整数据之间的差异。此设置屏幕现在显示电池电量和 iPhone 解锁信息，该信息与位置一起发送。

苹果还更新了措辞，明确表示只有在提示时没有回应 Check In 时才会共享信息。

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