Omdia：预计苹果 iPhone 15 系列年底出货量达 7500 万台，Pro / Ultra 机型占 4900 万台

IT之家 8 月 7 日消息，市场研究公司 Omdia 近日预测，今年年底苹果 iPhone 15 系列出货量将达到 7500 万台。这其中包含了平价机型（iPhone 15 / Plus）约 2600 万台，Pro 机型约 2050 万台，Pro Max（有说法为 Ultra）约 2850 万台。

Omdia 同时预测，今年智能手机出货量将“触底”，随着明年经济复苏而“反弹”。具体反弹趋势预计为发达市场的需求率先复苏，新兴市场的需求将紧随其后，随时间推移而逐渐增加。

另据IT之家此前报道，Mark Gurman 也于近期在最新一期的 Power On 时事通讯中透露，苹果公司的年度 iPhone 发布会预计将于今年 9 月 12 日星期二或 9 月 13 日星期三举行。按照苹果公司的惯例，新款 iPhone 将于 9 月 15 日星期五开始接受预订，并于一周后的 9 月 22 日正式上市。

9to5Mac 上周报道称，多家运营商合作伙伴已禁止员工在 9 月 13 日星期三休假，旨在应对“重大智能手机发布”。

而在本周末，一系列 iPhone 15 系列手机的第三方保护壳照片流出，已开始在中国生产。部分手机壳包装显示，原本定位旗舰的 Pro Max 系列有望在这一代机型更名为 Ultra 系列。

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