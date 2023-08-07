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首页 > iPhone之家>iPhone新闻

消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列机型新增 2TB 选项

2023/8/7 19:23:45 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 8 月 7 日消息，据韩国 Naver 博客“yeux1122”消息，渠道供应商人士已确认 iPhone 15 ProiPhone 15 Pro Max 的最大存储容量将升至 2TB，也就是 iPhone 14 Pro 的两倍。

此外，之前还有消息称 iPhone 15 Pro 系列将会是 256GB 存储起步而不是 iPhone 14 系列的 128GB，但目前没有太具可信度的证据，所以我们默认还是 128GB 起步。但如果真的是 256GB 起步，那么这一代 iPhone 大概率会提供 256GB、512GB、1TB 和 2TB 四种版本，这也增加了 iPhone 15 系列涨价的可信度。

彭博社 Mark Gurman 和科技分析师 Jeff Pu 预计今年 iPhone 15 Pro 系列的价格将会上涨。Jeff Pu 认为 iPhone 15 Pro 可能会是 1099 美元（IT之家备注：当前约 7891 元人民币）起，高于 iPhone 14 Pro 的 999 美元。如果准确的话，iPhone 15 Pro Max / Ultra 起价可能是 1199 美元（当前约 8609 元人民币）1199 美元。

苹果于 2021 年首次为 iPhone 13 ProiPhone 13 Pro Max 引入了 1TB 选项，不过这主要是由于苹果带来了新的相机功能，例如 ProRes 视频需要更多的存储空间。

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关键词：iPhone 15 Pro

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