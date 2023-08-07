消息称苹果 iPhone 15 Pro 系列机型新增 2TB 选项

IT之家 8 月 7 日消息，据韩国 Naver 博客“yeux1122”消息，渠道供应商人士已确认 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的最大存储容量将升至 2TB，也就是 iPhone 14 Pro 的两倍。

此外，之前还有消息称 iPhone 15 Pro 系列将会是 256GB 存储起步而不是 iPhone 14 系列的 128GB，但目前没有太具可信度的证据，所以我们默认还是 128GB 起步。但如果真的是 256GB 起步，那么这一代 iPhone 大概率会提供 256GB、512GB、1TB 和 2TB 四种版本，这也增加了 iPhone 15 系列涨价的可信度。

彭博社 Mark Gurman 和科技分析师 Jeff Pu 预计今年 iPhone 15 Pro 系列的价格将会上涨。Jeff Pu 认为 iPhone 15 Pro 可能会是 1099 美元（IT之家备注：当前约 7891 元人民币）起，高于 iPhone 14 Pro 的 999 美元。如果准确的话，iPhone 15 Pro Max / Ultra 起价可能是 1199 美元（当前约 8609 元人民币）1199 美元。

苹果于 2021 年首次为 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 引入了 1TB 选项，不过这主要是由于苹果带来了新的相机功能，例如 ProRes 视频需要更多的存储空间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。