凯迪拉克全尺寸纯电 SUV 凯雷德 Escalade IQ 亮相：基于 800V 架构，续航超 720 公里

IT之家 8 月 10 日消息，当地时间周三晚上，通用汽车推出了全尺寸纯电豪华 SUV 车型 —— 凯迪拉克 Escalade IQ，即家族旗舰 SUV 凯雷德的电动化车型。据称，Escalade IQ 的售价可达 13 万美元（IT之家备注：当前约 94 万元人民币），是通用汽车复兴凯迪拉克品牌战略的“重要一步”，将进一步助力通用汽车 2030 年实现完全电动化的目标。

既然是作为纯电车型亮相，Escalade IQ 自然毫不意外地采用了自家全新的设计语言，前脸配备与锐歌（LYRIQ）近似的盾形发光格栅，侧面则显得相当硕大、硬朗，同时也具备较为浓厚的未来气息和更好的空气动力学表现。

车身尺寸方面，新车长为 224.3 英寸（约 5697.22 毫米），轴距达到 136.2 英寸（约 3459.48 毫米）。

至于车内，Escalade IQ 整体采用黑色 / 棕色的双拼设计，配备了一块 55 英寸的三联屏，中控扶手处则是配备了一块尺寸较小的多功能控制屏和一个旋钮。

整体来看，内饰大量运用了直线切割的设计风格，与外观风格相呼应。此外，该车配有两块 12.3 英寸的后排娱乐屏幕，可选装后排行政座椅。当然，作为一款全尺寸 SUV 车型，Escalade IQ 自然也配备了三排座椅的布局。

新车的售价约为 13 万美元（当前约 94 万元人民币），预计 2025 年上市发售。与通用汽车其他的车型一样，Escalade IQ 自然也基于通用奥特能平台，用上了与悍马 EV 一致的 800V 电器架构，最大功率为 750 马力，峰值扭矩可达 785 磅・英尺（约 1064.32 牛・米）。新车配备了 24 模块电池，可用容量超过 200kWh，官方称其在 350kW 功率的充电环境下，能够实现充电 10 分钟，新增 100 英里（约 160.93 公里）续航，续航里程预估为 450 英里（约 724.2 公里）。

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