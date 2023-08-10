美国市场苹果 iPhone 加权平均零售价首次下滑：消费者不再追求顶配

IT之家 8 月 10 日消息，根据市场调查机构 CIRP 发布的最新报告，自 2017 年以来在美国市场上，苹果 iPhone 产品的加权平均零售价（WARP）首次出现下滑。

IT之家援引该报告内容，自 2017 年以来，苹果的 iPhone 系列产品 WARP 呈现上涨的趋势，不过在最新调查中发现，相比较第 1 季度的 988 美元（IT之家备注：当前约 7143 元人民币），在第 2 季度下滑至 948 美元（当前约 6854 元人民币）。

报告认为两个主要因素是型号组合和存储升级，此外苹果的定价策略也导致了 WARP 的下降。

报告认为通货膨胀推高了美国消费者购买的大部分产品的价格，不过苹果自 2020 年以来，iPhone 的定价就没有发生改变，Pro 机型的上次调价可以追溯到 2017 年。

美国消费者除了经济压力之外，更重要的是买家偏好也发生了变化，不再追求顶配 iPhone 机型。

在 2023 年第 2 季度，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 占美国销量的 36%；iPhone 14 Pro 和 Pro Max 合计占比 43%。总体而言，Pro 型号更受欢迎，但 Pro 与基础型号的比例显示出变化的迹象。

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