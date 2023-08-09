M 站更新“2023 年游戏媒体评分排行榜”，《塞尔达传说：王国之泪》《博德之门 3》均 96 分排行首位

IT之家 8 月 9 日消息，评分汇总网站 Metacritic （M 站）目前更新了“2023 年游戏媒体评分排行榜”，其中《博德之门 3》评价媒体数升至 11 家的同时，媒体均分也提升到了 96 分，与《塞尔达传说：王国之泪》相同，排行首位。

▲ 图源 Metacritic

不过由于各游戏媒体体验《博德之门 3》 流程所需时间较久，目前给予《博德之门 3》评分的媒体数量还是偏少，因此尚不能代表最终评分，后续IT之家还会持续关注 M 站的相关评分变化。

以下当下 M 站游戏评分榜单前十名：

1、Switch《塞尔达传说：王国之泪》 96 分

2、PC 《博德之门 3》 96 分

3、Switch《密特罗德究极：复刻版》 94 分

4、Xbox Series X|S《巫师 3：完全版》 94 分

5、PS5 《俄罗斯方块 效应：连接》 93 分

6、PS5 《生化危机 4：重制版》 93 分

7、PC《街头霸王 6》 92 分

8、Switch《异度神剑 3：崭新的未来》92 分

9、PS5 《街头霸王 6》92 分

10、Xbox Series X|S《暗黑破坏神 4》 91 分

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。