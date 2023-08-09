首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    随系统
    浅色
    深色
  • 主题色
首页 > 游戏之家>游戏快报

M 站更新“2023 年游戏媒体评分排行榜”，《塞尔达传说：王国之泪》《博德之门 3》均 96 分排行首位

2023/8/9 20:52:56 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：漾仔
评论：

IT之家 8 月 9 日消息，评分汇总网站 Metacritic （M 站）目前更新了“2023 年游戏媒体评分排行榜”，其中《博德之门 3》评价媒体数升至 11 家的同时，媒体均分也提升到了 96 分，与《塞尔达传说：王国之泪》相同，排行首位

▲ 图源 Metacritic

不过由于各游戏媒体体验《博德之门 3》 流程所需时间较久，目前给予《博德之门 3》评分的媒体数量还是偏少，因此尚不能代表最终评分，后续IT之家还会持续关注 M 站的相关评分变化。

以下当下 M 站游戏评分榜单前十名：

  • 1、Switch《塞尔达传说：王国之泪》 96 分

  • 2、PC 《博德之门 3》 96 分

  • 3、Switch《密特罗德究极：复刻版》 94 分

  • 4、Xbox Series X|S《巫师 3：完全版》 94 分

  • 5、PS5 《俄罗斯方块 效应：连接》 93 分

  • 6、PS5 《生化危机 4：重制版》 93 分

  • 7、PC《街头霸王 6》 92 分

  • 8、Switch《异度神剑 3：崭新的未来》92 分

  • 9、PS5 《街头霸王 6》92 分

  • 10、Xbox Series X|S《暗黑破坏神 4》 91 分

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Metacritic塞尔达传说：王国之泪博德之门3

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用