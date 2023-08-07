小米高管回应手机地震预警为何默认关闭：避免不必要恐慌

IT之家 8 月 7 日消息，近日，山东德州市平原县发生了一次 5.5 级地震，震源深度 10 千米。这次地震在多个省份都有明显的震感，包括北京、天津、河北、江苏、河南等地。有不少网友表示，他们是被手机、电视等设备的地震预警声叫醒的。

地震预警是一种利用地震波传播速度差异，在地震波到达前提前发出警报的技术。目前，几乎所有国产手机品牌都提供了地震预警功能，例如华为、小米、vivo、OPPO 等。

不过有网友发现，小米手机的地震预警功能是默认关闭的，需要用户手动开启。这引发了一些网友的疑惑，为什么这么重要的救命功能不是默认开启的呢？

对此，Redmi 手机市场经理张宇在微博上回应称，地震预警本身的场景和形态比较特殊，在用户没有充分知晓该功能之前默认开启，地震来临时，很可能会引发用户恐慌，导致额外的人身安全事故，所以功能开启后需要强制性看一遍提醒的演示，以免造成不必要的恐慌。

张宇还称，由于部分城市暂不支持地震预警功能，目前他自己的方法是找到临近其他城市开启，以备不时之需。

此外，想要手机的地震预警功能正常触发提醒，还有两个细节需要注意，第一，手机必须保持联网状态，这是底线，第二，激活时，系统无视手机的音量状态和屏幕亮度状态，默认直接声音拉满，手机亮度拉满，哪怕你是勿扰也没关系。

张宇还介绍了小米设备开启地震预警功能的方法，IT之家附在下方：

音箱开启：小爱音箱 App → 更多 → 地震播报；

手机开启：设置 → 搜索 MIUI 预警中心 / 手机管家 → 预警中心。

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