红魔 8S Pro+大黄蜂超能勇士典藏版手机今日 10 点开售，售价 6499 元

IT之家 8 月 10 日消息，红魔 8S Pro+大黄蜂超能勇士典藏版手机将于今日 10 点开售，16GB+512GB 内存，售价 6499 元。

▲ 图源红魔手机官网

据红魔官方介绍，这款典藏版手机采用大黄蜂经典黄色与红魔氘锋诱明设计相融合，机身具有碳纤维纹理机械质感，印有 BUMBLEBEE 称号、紫光冷雕博派 LOGO、B127 大黄蜂汽车人代号等元素。此外，该手机还搭载了变形金刚大黄蜂定制主题 UI，带来机械金属质感图标。

▲ 图源红魔手机官网

红魔 8S Pro+大黄蜂超能勇士典藏版采用六边形蜂窝礼盒，其中包含多款定制版配件：红魔散热器 4 磁吸版、磁吸电竞保护壳、165W 氮化镓充电器、快充数据线、变形金刚定制卡针以及大黄蜂经典徽章。

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配置方面，红魔 8S Pro+搭载了骁龙 8 Gen 2 处理器，正面配备 6.8 英寸第四代 UDC 全面屏，支持 120Hz 刷新率，机身内置 5000mAh 电池，支持 165W 有线快充，后置 5000 万像素主摄 + 200 万像素微距 + 800 万像素广角镜头。此外，该手机还配备 ICE 12 魔冷散热系统，风扇具有炫彩 RGB 灯效。

IT之家附红魔 8S Pro+大黄蜂典藏版外观海报：

▲ 图源红魔手机官博，下同

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