努比亚红魔 8S Pro+ 手机大黄蜂超能勇士典藏版开启预售，6499 元

IT之家 7 月 28 日消息，努比亚红魔 8S Pro+ 手机大黄蜂超能勇士典藏版今日上架京东开启预售，定金 100 元，16GB+512GB 首发价 6499 元。

IT之家曾报道过努比亚红魔 8S Pro系列手机的发布，该系列手机发布于 7 月 5 日，以下附努比亚红魔 8S Pro系列手机配置信息：

外观方面，红魔 8S Pro系列全系标配了可视化 RGB 风扇灯带 —— 能量星环；采用微蚀刻 CD 浮雕星轨纹理，流光溢彩；搭载第四代 UDC 全面超竞屏，无挖孔，号称电竞屏幕最优解。红魔 8S Pro系列提供冰封银翼、暗夜骑士和氘锋透明版，后者采用蚀刻工艺、RGB 信仰灯效。

红魔 8S Pro 系列采用一块 6.8 英寸 2480×1116 京东方柔性 OLED 直屏，搭载 UDC 屏下摄像头，支持 120Hz 刷新率、960Hz 触控采样率，峰值亮度 1300nits，10bit 色深，100% DCI-P3 色域，△ E<1，支持 1440Hz PWM 高频调光和 DC 调光双护眼调光；支持第七代超薄屏下指纹（带心率检测），左右边框 1.48mm、上边框 1.68mm、下巴 2.28mm，屏占比 93.7%。

续航方面，红魔 8S Pro+ 版内置 5000mAh 电池，支持 165W 快充，14 分钟充电 100%，支持 CUBE 高能低耗引擎，智能场景识别。

典藏版机型根据变形金刚-大黄蜂 Bumblebee 定制，采用机甲美学设计，进行了深度定制，包括 165W 氮化镓充电器大黄蜂定制版、大黄蜂定制徽章、变形金刚定制卡针、红魔快充数据线大黄蜂定制版、磁吸电竞保护壳、红魔散热器 4 磁吸大黄蜂版、大黄蜂定制主题。

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