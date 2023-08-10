消息称三星未来将推 FE 版 Galaxy Z Fold / Z Flip 手机

IT之家 8 月 10 日消息，国外科技媒体 Tom's Guide 近日报道，三星有可能为 Galaxy Z Fold、Galaxy Z Flip 系列可折叠手机，推出 Fan Edition（FE）亲民版本。

该媒体采访了三星移动产品营销副总裁 Drew Blackard，表示 Galaxy Z Fold5 的起售价为 1799 美元（IT之家备注：当前约 12989 元人民币）、Galaxy Z Flip5 的起售价为 999 美元（当前约 7213 元人民币），两款可折叠手机相比较其它友商产品，在价格方面并没有优势，询问三星未来是否推出 FE 类似的亲民版本。

IT之家从报道中获悉，Blackard 并未正面回应，表示三星目前的首要任务是完善产品，重点针对可折叠手机用户的痛点进行优化。

Blackard 表示在 Fold 系列上，发展重点是让产品更薄、重量更轻；在 Flip 系列上，完善“Flex Window”外屏体验。

Blackard 表示摆在三星面前的首要任务，就是如何将可折叠手机产品做好，不断改进，成为消费主流。在完善各项功能之后，三星才会考虑降低成本，扩大投资组合。

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