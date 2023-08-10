福特电马将于 8 月 25 日关停社交媒体账号，相关业务已转至长安福特旗下

IT之家 8 月 10 日消息，福特电马今日在多个社交媒体平台账号中发布官方公告，称将于 8 月 25 日正式关停账号，相关的业务、功能将转移至长安福特账号下。

福特电马是福特汽车在中国市场的电动车业务，于 2022 年由独立公司福特电马赫科技运营，旨在加速福特汽车在中国的电气化转型。然而，仅仅一年多后，福特电马就宣布将其业务交由长安福特接手。

8 月 1 日，长安福特宣布，根据福特汽车在中国市场的战略转型和业务调整，正式接手福特电马在中国市场的运营业务，并公布业务转换后的第一项重要举措，为现有所有福特电马车主全面升级高通第三代骁龙座舱平台（“8155”芯片），提升整车系统的响应速度和智能化水平，为车主提供更为便捷、智能的驾驶体验。

在加入长安福特的阵容后，福特电马车主可享受首批授权的近 300 家经销商服务，此外这也意味着，福特电马的网点数量将扩充近三倍，覆盖全国 70 个新能源重点城市的核心市场。

IT之家注意到，近期有博主在社交媒体上曝光了福特电马员工内购价，显示该车型的内购价最低只有 14.95 万元，顶配的 GT 版车型内购价也只有 26.05 万元，折扣力度非常大，对此福特中国方面暂未进行回应。

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