杭州亚运会“亚运元宇宙”正式发布：融合 AI、VR、数字孪生，可提供“沉浸式”亚运体验

IT之家 8 月 10 日消息，据央视新闻报道，杭州亚运官方元宇宙发布仪式今日上午举行，主题为“数智元动力，赋能新亚运”。仪式上，杭州亚组委联合中国移动正式发布了“亚运元宇宙”平台。

据介绍，“亚运元宇宙”是杭州亚运会结合“智能”办赛理念推出的亚运数字智慧服务，其融合了 AI、VR、数字孪生等多种技术，用户可在支付宝 App 搜索“亚运”进入“智能亚运一站通”小程序，点击“亚运元宇宙”按钮，在保存自定义的个人形象后，即可进入亚运场馆、城市文旅、亚运个人藏馆三大“创意空间”。

此外，用户也可在支付宝 App 内直接搜索“亚运元宇宙”进入对应小程序。

在“亚运元宇宙”的空间中，用户可参与虚拟竞技、亚运知识科普 / 问答、元宇宙观赛、智能互动、亚运个人数字藏品等项目。

▲ 图源央视新闻，下同

IT之家注：第 19 届亚洲运动会将于 9 月 23 日-10 月 8 日期间在中国浙江省杭州、宁波、温州、湖州、绍兴、金华举行，杭州是中国第三个取得亚运会主办权的城市。

杭州亚运会共设游泳、射箭、田径、羽毛球、棒垒球、篮球、拳击、电子竞技等 40 个大项，61 个分项，15 个比赛日，预计产生 483 枚金牌。

IT之家附部分功能实测视频如下：

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