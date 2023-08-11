合肥市四部门联合约谈网约车平台企业：要求明码标价，严禁非法营运

IT之家 8 月 11 日消息，据“合肥市场监管”官方公众号消息，为切实规范合肥市出租汽车市场经营秩序，维护广大经营者和消费者合法权益，近日，合肥市市场监管局联合市交通局、市发改委和市网信办约谈全市主要网约车平台企业。

会议对全市网约车发展现状进行了梳理总结，重点指出现阶段集中出现的问题，并向网约车平台企业有针对性地提出自查和整改要求：

一是要严格遵守行业规范，坚决执行政策文件，严守红线，不触底线，依法依规开展相关经营活动；

二是要严格落实平台主体责任，切实履行管理主体义务，确保车辆和从业人员营运资质合法，严禁非法营运；

三是严格做到明码标价，规范促销行为，不得存在破坏市场秩序的不正当价格行为；

四是严格维护和保障好从业者合法权益，确保安全营运，促进交通运输新业态规范健康发展。

被约谈企业表示，将认真落实本次约谈要求，立即组织排查整改，依法合规开展经营，全力保障乘客和从业人员合法权益。

图源 Pexels

据IT之家此前报道，7 月 26 日，交通运输新业态协同监管部际联席会议办公室就曾组织对滴滴出行、高德打车、T3 出行、曹操出行、万顺叫车、首汽约车、如祺出行、享道出行、携华出行、及时用车、阳光出行、美团打车、百度打车、腾讯出行、携程用车等网约车平台、聚合平台公司进行约谈。

约谈指出，当前网约车行业发展总体平稳有序，合规率持续提升，市场秩序进一步规范，但仍有部分网约车平台、聚合平台公司存在企业主体责任落实不到位、随意调整运营规则、侵害乘客和从业人员合法权益、扰乱市场公平竞争秩序等问题，存在不稳定风险隐患，甚至个别平台公司出现了运营安全事故。

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