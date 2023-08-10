杭州拟 8 月中旬召开价格政策告诫会，责令网约车平台取缔“一口价”“优惠价”

IT之家 8 月 10 日消息，据浙江省政府网站“浙江省民呼我为统一平台”表示，杭州市市场监督管理局昨日声称，拟于 8 月中旬召开“价格政策告诫会”，将责令网约车公司（平台）取缔“一口价”、“优惠价”等价格。

据悉，有网民 8 月 4 日在“浙江省民呼我为统一平台”留言称，“我是一名开了七八年的网约车司机，接过一段时间的‘一口价’订单，先不说它价格低、破坏市场运价体系，只说说它的交通安全隐患。‘一口价’订单的安全隐患太严重了，‘一口价’开一个小时是这个钱、开半小时也是这个钱，这会导致司机想方设法尽快到达目的地、结束订单，会导致超速超车、抢黄灯等各种行为，发生交通事故的概率大大提升，这也是我自己亲身体验过的”。

▲ 图源 浙江省民呼我为统一平台

杭州市市场监督管理局 8 月 9 日答复称，针对网约车推出的“一口价”、“优惠价”等问题，市场监管部门将联合市交通局、税务局等部门，拟于 8 月中旬召开在杭网约车公司参加的价格政策告诫会。将责令网约车公司（平台）严格执行备案价，取缔“一口价”、“优惠价”等价格。

IT之家经过查询得知，网约车“一口价”模式，是指乘客在输入起讫点后，系统给定该行程起讫点、路线确定的前提下，所见价格即为结算运营价格的出价模式。

虽然网约车出行平台“一口价”订单，让很多网约车司机的收入“客观上减少了”，不过该模式却有益于乘客，乘客能够降低出行成本的同时，避免司机进行“故意绕路”之类“宰客行为”，因此从多方面而言，“一口价”这种网约定价形式仍存在着一定争议。

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