尾插加密，苹果 iPhone 15 USB-C 组件上手视频曝光

IT之家 8 月 10 日消息，在消息源 fix Apple（@lipilipsi）曝光苹果 iPhone 15 系列 USB-C 充电组件之后，一位来自中国的程序员 @John011235 分享了关于该组件更多测试照片和视频。

@John011235 分享了多张 iPhone 15 系列内部组件的照片，他在推文中暗示苹果 iPhone 15 系列包装中将会提供双头 USB-C 充电线，其中图片来自 @搞机兔，目前在苹果中国官网上的售价为 145 元。

IT之家在查询资料过程中，在推特上还发现了 2 张照片，多位消息源已经转载，但是目前无法确定消息源来自哪里：

fix Apple（@lipilipsi）今天还曝光了关于 iPhone 15 USB-C 端口组件的更多信息，表示在组件上配有 pm3003 电源管理 IC 芯片，共配有 15 个针脚，应该就是加密芯片。

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