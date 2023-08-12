苹果过去 10 年间回购 5880 亿美元股票，在标普 500 中已超 492 家公司市值

IT之家 8 月 12 日消息，根据 Business Insider 报道，苹果公司自 2012 年以来，过去 10 年间已经回购了 5880 亿美元（IT之家备注：当前约 4.25 万亿元人民币）的股票，高出标普 500 指数中 492 家公司市值。

报告中指出苹果公司在回购股票上的支出，超过了 Visa（4890 亿美元）、摩根大通（4460 亿美元）或埃克森美孚（4410 亿美元）的公司市值。

截至目前，在标准普尔 500 指数中，只有 8 家公司的市值超过苹果的回购股票支出。

报告称苹果公司自 2018 年以来，每年花费超过 500 亿美元（当前约 3615 亿元人民币）购买自己的股票。

它在上一个财政年度花了 900 亿美元（当前约 6507 亿元人民币）进行回购，仅在过去 9 个月就回购了价值 560 亿美元的股票。

苹果公司近期又批准了 900 亿美元（当前约 6507 亿元人民币）的回购，超过了花旗集团（Citigroup）的总价值（850 亿美元），几乎是好时（Hershey）市值（460 亿美元）的两倍。

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